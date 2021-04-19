Каждому IMAX – по лазерному Barco

19.04.2021 13:17

Barco и IMAX Corporation подписали очередное соглашение о развитии сотрудничества. Речь идёт о расширении и оптимизации использования новейших моделей лазерных проекторов Barco в кинотеатральных системах IMAX. Предполагается, что со временем более тысячи систем IMAX будут переоборудованы лазерными устройствами.

Партнёрские отношения двух компаний начались в 2012 году. До сих пор те кинозалы в мультиплексах IMAX по всему миру, где использовались проекционные экраны с самой большой диагональю, оснащались лазерными RGB проекторами Barco. Теперь ими планируется оснастить все имеющиеся залы.

Новые модели проекторов Barco с лазерным источником света обеспечивают, по словам производителя, исключительно чёткое изображение, качество которого не падает в течение длительного времени. Немаловажное значение имеет и сниженное энергопотребление при их использовании, а также простота управления.