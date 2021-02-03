KD-EX18G: экстендер для передачи 4К HDMI-сигнала

03.02.2021 12:03

Key Digital KD-EX18G – недорогой компактный экстендер для передачи HDMI сигнала от современных 4К источников к современным или старым ТВ с разрешением 1080р.



Передача 4К HDMI-сигнала (18 Гбит/с, 4:4:4) осуществляется по «витой паре» с возможностью понижения разрешения до 1080р. Комплект состоит из компактных передатчика и приёмника, он позволяет подключить к современному 4К источнику или AV-ресиверу далеко находящийся от него телевизор или проектор, в том числе старых моделей с более низким разрешением 1080p. Дальность передачи 4К HDMI-сигнала – до 35 метров, сигнала 1080р – до 50 метров. Помимо HDMI-входа, у передатчика KD-EX18G имеется сквозной HDMI-выход: с него можно отправить звук на старый AV-ресивер, которые не поддерживает 4K видео, а 4К видеосигнал на ТВ/проектор снять с выхода приёмника KD-EX18G. Приёмник может получать питание от передатчика, и наоборот; подключать блоки питания с обеих сторон нет необходимости.



Key Digital KD-EX18G позволяет выбрать из списка нужный профиль EDID (параметры разрешения и звука), буферизует HDCP-ключи от видеоисточников, может по HDMI выдавать на источники 5 В для их корректной работы с телевизорами и проекторами. Всеми подключенными устройствами можно управлять по ИК: KD-EX18G поставляется вместе с ИК-приёмником и ИК-эмиттером.