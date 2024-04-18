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KEF: башня из сабвуферов


18.04.2024 13:26

 

 

В ассортименте компании KEF есть специальное крепление для фирменных сабвуферов KC92, которое позволяет устанавливать несколько (до трёх) сабвуферов один на другой.

 

KEF KSK92 Subwoofer Stacking Kit – это набор вертикальных планок, удерживающих всю конструкцию, и мягких прокладок, которые предохраняют корпус сабвуфера от возможных повреждений. Крепление рассчитано на три сабвуфера KEF KC92. На задней панели каждого такого сабвуфера есть специальные вставки с резьбой, благодаря которым устройство надёжно крепится в стойке. Собранная стойка занимает такую же площадь, как и один сабвуфер. В комплект поставки входят алюминиевые планки (4 шт.), две прокладки из мягкого материала и набор болтов и гаек.

 

KEF KC92 – компактный девятидюймовый сабвуфер закрытого типа с двумя оппозитно расположенными басовыми драйверами. Гибкий подвес P-Flex обеспечивает большую точность движений диффузоров динамиков по сравнению с драйверами традиционной конструкции. Мощность встроенных усилителей: 1000 Вт RMS (2х500 Вт). Есть три режима питания (Auto wake up – немедленное включение при обнаружении аудиосигнала, Always on – «всегда включен» и 12V trigger), пять преднастроек эквалайзера, порт USB-C.

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