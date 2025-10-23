KEF Coda возвращается

23.10.2025 13:11

Компания KEF анонсировала свою новую разработку – акустическую систему Coda W. Это уже второй фирменный продукт, представляющий собой современную версию исторических моделей, ставших визитной карточкой бренда. Некоторое время назад в ассортименте британского производителя появился громкоговоритель Q Concerto Meta, а теперь пришла очередь Coda W.

KEF Coda W – беспроводная акустическая Hi-Fi система категории «всё-в-одном». Она обеспечивает возможность прямого беспроводного стриминга (устройство поддерживает технологию Bluetooth 5.4 aptX Adaptive, aptX Lossless), может подключаться к проигрывателю виниловых дисков через встроенный фонокорректор/предусилитель или использоваться как дополнение к динамикам телевизора. «Доступный многим великолепный Hi-Fi звук, бесшовная совместимость, простота использования на уровне интуитивного понимания» – так описывается новинка KEF в пресс-релизе.

Динамики АС – драйверы KEF Uni-Q (5,25”) 12-го поколения. АЧХ системы: 41 Гц-20 кГц; мощность встроенных усилителей (Class D): 70 Вт для НЧ, 30 Вт для ВЧ; максимальный SPL: 102 дБ. DSP алгоритмы фирменного «улучшателя» Music Integrity Engine обеспечивают высокую детализацию и точность звучания. Разрешение источника: до 96 кГц / 24 бит (Optical), 192 кГц / 24 бит (USB Type C), 1,411 Мбит/с PCM (HDMI). Колонки можно подключить практически к любой современной виниловой «вертушке»; есть разъёмы USB-C, HDMI ARC, оптический, RCA (линейный), сабвуферный выход. Дополнительно можно приобрести восьмиметровый кабель C-Link, а также напольную стойку SQ1. Новинка выпускается в четырёх цветах: светло-сером Nickel Grey, травянисто-зелёном Moss Green, глубоком синем Midnight Blue и тёмно-сером Dark Titanium; отделка Vintage Burgundy («винный винтаж») доступна с ограничениями.