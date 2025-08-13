KEF LS50 Series: гармония цвета и музыки

13.08.2025 11:50

Британский производитель акустических систем компания KEF анонсировала выход фирменных колонок линейки LS50 в двух новых вариантах отделки.



В пресс-релизе говорится, что новые цвета, травянисто-зелёный Moss Green и песочный Sand Shell, «воплощают представление создателей акустических систем о том, что такое минимализм и идеальное сочетание дизайна и инженерных решений». Новые цвета корпусов колонок KEF LS50 «успокаивают, позволяют сконцентрировать внимание и создают гармоничную среду для слуха и зрения», обеспечивая идеальный баланс эстетической и функциональной составляющих.



В серию KEF LS50 входят беспроводные колонки LS50 Wireless II и громкоговорители со стандартным проводным подключением LS50 Meta. Первые – воплощение Hi-Fi звука, высокопроизводительные универсальные акустические системы категории «всё-в-одном», обеспечивающие возможность прямого стриминга и с поддержкой AirPlay 2, Google Cast и пр. Вторые – более доступное, но не менее эффективное решение, в котором впервые в мире была применена технология абсорбирующего нежелательные призвуки метаматериала (Metamaterial Absorption Technology, MAT), благодаря чему в динамиках KEF с технологией MAT уровень высокочастотных искажений сокращён до 99%. И та, и другая модель теперь выпускаются и в новых цветах Moss Green и Sand Shell.