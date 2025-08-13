ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

KEF LS50 Series: гармония цвета и музыки


13.08.2025 11:50

 

 

Британский производитель акустических систем компания KEF анонсировала выход фирменных колонок линейки LS50 в двух новых вариантах отделки.

 

В пресс-релизе говорится, что новые цвета, травянисто-зелёный Moss Green и песочный Sand Shell, «воплощают представление создателей акустических систем о том, что такое минимализм и идеальное сочетание дизайна и инженерных решений». Новые цвета корпусов колонок KEF LS50 «успокаивают, позволяют сконцентрировать внимание и создают гармоничную среду для слуха и зрения», обеспечивая идеальный баланс эстетической и функциональной составляющих.

 

В серию KEF LS50 входят беспроводные колонки LS50 Wireless II и громкоговорители со стандартным проводным подключением LS50 Meta. Первые – воплощение Hi-Fi звука, высокопроизводительные универсальные акустические системы категории «всё-в-одном», обеспечивающие возможность прямого стриминга и с поддержкой AirPlay 2, Google Cast и пр. Вторые – более доступное, но не менее эффективное решение, в котором впервые в мире была применена технология абсорбирующего нежелательные призвуки метаматериала (Metamaterial Absorption Technology, MAT), благодаря чему в динамиках KEF с технологией MAT уровень высокочастотных искажений сокращён до 99%. И та, и другая модель теперь выпускаются и в новых цветах Moss Green и Sand Shell.

Связанные новости:
 Впервые в истории KEF: саундбар XIO - 31.07.2025 10:00
 Коллаборация Nothing и KEF  - 08.07.2025 16:41
 KEF Q Series – теперь с технологией MAT  - 30.09.2024 11:05
 Meta-превращение KEF - 22.02.2022 13:47
 KEF LS50 Wireless II «подружились» с Amazon Music - 25.11.2021 10:28
 KEF празднует 60-летие и готовит сюрприз - 18.10.2021 13:29
 KEF: обновление серии LS50 - 23.09.2020 10:55
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007