KEF LS50 Wireless II «подружились» с Amazon Music

25.11.2021 10:28

Беспроводные акустические системы известного британского производителя теперь могут воспроизводить аудио в форматах HD и Ultra HD с потоковой платформы Amazon Music.



Обладатели колонок KEF LS50 Wireless II, являющиеся подписчиками стримингового сервиса Amazon Music, в придачу к высочайшему качеству беспроводного звука получают доступ к десяткам миллионов узыкальных Hi-Res записей без потерь, в том числе более чем 75 миллионам дорожек в CD-качестве, с битовой глубиной 16 бит и частотой дискретизации не менее 44,1 кГц, и более чем семи миллионам песен с битовой глубиной 24 бита и частотой дискретизации до 192 кГц (качество Ultra HD). Они могут выбирать лучшие плейлисты и станции на Amazon Music, разнообразные подкасты (без дополнительной платы), а также слушать прямые трансляции.

KEF LS50 Wireless II – новейшие громкоговорители, при разработке которых применена фирменная технология поглощающего метаматериала (MAT) и передовой алгоритма обработки цифрового сигнала KEF Music Integrity Engine. Активные колонки в компактном корпусе оснащаются динамиками Uni-Q 12-го поколения и встроенным усилителем и обеспечивают впечатляющие 760 Ватт мощности. Это самодостаточная аудиосистема категории «всё-в-одном» Roon Ready, с поддержкой AirPlay 2, Chromecast и пр. и возможностью проводного подключения к ТВ, игровой консоли или проигрывателю виниловых дисков.