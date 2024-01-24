KEF LSX II LT: без потери качества, но с уменьшением цены

24.01.2024 11:01

Для тех, кому очень нравятся компактные колонки KEF LSX II, но не очень нравится их цена, KEF выпустил новинку. Акустические системы KEF LSX II LT – почти то же самое, но с несколько усечённым функционалом и тремя вариантами отделки вместо шести. И дешевле.

Главное отличие новых KEF LSX II LT от LSX II – отсутствие поддержки Roon и формата MQA. Кроме того, новинка не оснащается аналоговым входным разъёмом 3,5 мм Aux и не имеет цифрового коаксиального входа. Громкоговорители подключаются один к другому соединительным кабелем, подключение к сети электропитания требуется только для мастер-колонки. Цвета корпуса: тёмно-серый, белый, тёмно-зелёный. «Внешность» KEF LSX II LT – чуть попроще, чем у более дорогой версии: в отделке не используется ткань Kvadrat, которой обтянуты LSX II, а фирменный драйвер Uni-Q и порт фазоинвертора – того же цвета, что и корпуса колонок. Размер корпуса громкоговорителя не изменился, а вот вес уменьшился: с 7,2 до 6,8 кг.

В остальном возможности новой LSX II LT те же, что и у LSX II: проводное подключение к ТВ, ПК, ноутбуку или игровой консоли осуществляется через HDMI ARC, USB-C и оптический Toslink разъём, есть выход на сабвуфер; колонки можно установить на настольные или напольные подставки (приобретаются отдельно); управление – через мобильное приложение KEF Connect для iOS и Android.



