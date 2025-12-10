KEF LSX II в двух новых цветах

ВХОД НА САЙТ

10.12.2025 17:25

 

 

Британский производитель акустических систем KEF объявил об изменении цветовой гаммы выпускаемых портативных колонок LSX II. Теперь миниатюрные громкоговорители можно купить в двух новых вариантах отделки корпуса: тёплом янтарном Amber Haze и минималистском белом Cotton White; два других доступных варианта – это матовый чёрный Carbon Black и авторская отделка Soundwave, разработанная специально для KEF гуру промышленного дизайна сэром Теренсом Конраном (Terence Conran) и символизирующая излучаемые динамиками акустических систем звуковые волны.

 

KEF LSX II поддерживают беспроводное и традиционное подключение и воспроизводят чистый, естественный и прекрасно детализированный звук в любом варианте использования: при прослушивании музыки, просмотре кинофильмов или телепрограмм, в качестве настольной компьютерной акустики или колонок для компьютерных игр. Внешний вид KEF LSX II разработан известным британским дизайнером Майклом Янгом (Michael Young). Корпуса обтянуты тканью в цвет передних и задних панелей.

 

Возможности акустических систем включают поддержку AirPlay 2, Google Cast, Spotify, Tidal, стриминг аудиофайлов с разрешением до 24 бит / 384 кГц, использование в качестве компонентов домашних мультирум-систем и пр. Внутри каждой колонки расположен встроенный усилитель; динамики – фирменные точечные излучатели Uni-Q. Подключение к телевизору осуществляется через HDMI ARC, к ноутбуку – через USB-C; колонки можно подключать к CD-проигрывателю, игровой консоли и др., есть выход на внешний сабвуфер. Управление – через приложение KEF Connect. KEF LSX II можно устанавливать на напольные стойки, настольные подставки, вешать на стену с помощью специальных кронштейнов.

2007