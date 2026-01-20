KEF Muo снова в продаже

ВХОД НА САЙТ

20.01.2026 12:27

 

 

Британский KEF выпустил портативные Bluetooth-колонки Muo нового поколения. Новинки уже доступны в России, приобрести их можно у дилеров, работающих с российским дистрибьютором продукции KEF, компанией MMC. 

 

KEF Muo давно появилась в ассортименте британского производителя. Несмотря на небольшие размеры этой акустической системы, её звучание отличается насыщенностью и высокой детализацией. Ёмкий аккумулятор рассчитан на 24 часа воспроизведения музыки; быстрой подзарядки в течение всего 15 минут хватит ещё на три часа прослушивания. Встроенный модуль Bluetooth 5.4 с поддержкой aptX Adaptive обеспечивает стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Muo хорошо защищена от попадания внутрь компактного корпуса частиц пыли и влаги (защита IP67) и выдерживает температурные перепады от -20 до +45 градусов по Цельсию.

 

Колонка оснащается парой драйверов: басовиком racetrack овальной формы и 19-миллиметровым купольным высокочастотником. Каждый динамик – со своим усилителем (Class D) мощностью 30 Вт и 10 Вт соответственно. АЧХ акустической системы: 43 Гц – 20 кГц. Две колонки можно использовать как стереокомплект; поддерживается мультирум-подключение через Auracast, колонку можно напрямую подключить к ноутбуку через USB-C. KEF Muo совместима с Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, у неё есть встроенный микрофон для голосовых вызовов. Вес устройства: 740 граммов. Цвета корпуса: чёрный (Midnight Black), шампань (Amber Haze), шоколадный (Cocoa Brown), зелёный (Moss Green), синий (Blue Aura), оранжевый (Orange Moon), серебро (Silver Dusk); к сожалению, российским потребителям колонка доступна только в первых четырёх вариантах отделки.

