ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

KEF: обновление серии LS50


23.09.2020 10:55

 

 

Британский акустический бренд KEF представляет новые модели громкоговорителей серии LS50. В линейке появились акустические системы LS50 Meta и LS50 Wireless II, созданные с применением уникального звукопоглощающего метаматериала, также разработанного инженерами KEF.

 

В полочниках LS50 Meta традиционный для акустических систем KEF драйвер Uni-Q (здесь он уже 12-го поколения) дополнен революционной технологией звукопоглощения MAT: новый материал поглощает до 99% (!) нежелательных призвуков, которые возникают за колонкой. В любой точке помещения звук будет очень точным и детализированным. LS50 Meta будут выпускаться в четырёх вариантах отделки: к уже доступным серому (Titanium Grey) и чёрному (Carbon Black) добавятся белый (Mineral White) и синий (Royal Blue Special Edition). Колонки можно поставить на любую плоскую поверхность или на выпускаемые KEF стойки S2, в точности соответствующие громкоговорителям по размеру и цвету.

 

Модель LS50 Wireless II представляет собой первоклассную беспроводную самодостаточную аудиосистему категории «всё-в-одном» с функцией стриминга (файлы 24 бит / 384 кГц, MQA, DSD256), поддержкой AirPlay 2, Chromecast и пр. и возможностью проводного подключения к ТВ, игровой консоли или проигрывателю виниловых дисков. Производитель обещает улучшенное качество звучания, исключительно высокую надёжность соединения и расширенные возможности управления. Отделка: белый, чёрный, серый, красный (Crimson Red Special Edition); напольные стойки S2 – в цвет корпуса АС.

Связанные новости:
 «Чёрная дыра» компании KEF - 04.09.2020 15:14
 Стойки для KEF LSX - 19.06.2019 12:40
 KEF LSX получила поддержку Apple AirPlay 2  - 10.06.2019 13:40
 Новая беспроводная аудиосистема KEF LSX - 02.11.2018 13:13
 KEF обновляет серию акустических систем R - 10.09.2018 09:00
 Новая серия сабвуферов Kube от KEF - 13.12.2017 20:30
 KEF и Marcel Wanders – звёздный дуэт - 18.10.2017 14:40
 KEF: новые модели встраиваемой акустики - 27.09.2017 22:23
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007