KEF: обновление серии LS50

23.09.2020 10:55

Британский акустический бренд KEF представляет новые модели громкоговорителей серии LS50. В линейке появились акустические системы LS50 Meta и LS50 Wireless II, созданные с применением уникального звукопоглощающего метаматериала, также разработанного инженерами KEF.



В полочниках LS50 Meta традиционный для акустических систем KEF драйвер Uni-Q (здесь он уже 12-го поколения) дополнен революционной технологией звукопоглощения MAT: новый материал поглощает до 99% (!) нежелательных призвуков, которые возникают за колонкой. В любой точке помещения звук будет очень точным и детализированным. LS50 Meta будут выпускаться в четырёх вариантах отделки: к уже доступным серому (Titanium Grey) и чёрному (Carbon Black) добавятся белый (Mineral White) и синий (Royal Blue Special Edition). Колонки можно поставить на любую плоскую поверхность или на выпускаемые KEF стойки S2, в точности соответствующие громкоговорителям по размеру и цвету.



Модель LS50 Wireless II представляет собой первоклассную беспроводную самодостаточную аудиосистему категории «всё-в-одном» с функцией стриминга (файлы 24 бит / 384 кГц, MQA, DSD256), поддержкой AirPlay 2, Chromecast и пр. и возможностью проводного подключения к ТВ, игровой консоли или проигрывателю виниловых дисков. Производитель обещает улучшенное качество звучания, исключительно высокую надёжность соединения и расширенные возможности управления. Отделка: белый, чёрный, серый, красный (Crimson Red Special Edition); напольные стойки S2 – в цвет корпуса АС.