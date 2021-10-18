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KEF празднует 60-летие и готовит сюрприз


18.10.2021 13:29

 

 

В 2021 году компании KEF исполняется шестьдесят лет. Традиционно компания празднует день рождения в октябре, потому что именно в этом месяце в 1961 году Раймонд Кук (Raymond Cook), работавший тогда инженером на BBC, основал компанию Kent Engineering & Foundry, что можно вольно перевести на русский как «инженерная компания графства Кент», ныне известную как KEF.

 

Свой очередной юбилей британский бренд готовится отметить с размахом. Конечно, не обойдётся без разнообразных акций и сюрпризов, но главная новость пока остаётся тайной за семью замками. В опубликованном недавно пресс-релизе появилось весьма интригующее обещание: в ближайшее время будет выпущено несколько «самых технически совершенных моделей из всех, когда-либо создававшихся инженерами KEF». О чём идет речь, неизвестно, но последние разработки KEF (суперабсорбирующий метаматериал, технология Uni-Core, компактный сабвуфер KEF KC62 и пр.) не дают оснований сомневаться в том, что на аудиорынке скоро появятся новые суперсовременные и высокоэффективные акустические системы уважаемого производителя.

 

А пока компания предлагает своим клиентам и всем любителям хорошего звука несколько тщательно составленных плейлистов, которые отражают музыкальные вкусы, царившие в последние шесть десятилетий, и демонстрируют влияние британской музыки на музыкантов и продюсеров всего мира. Послушать популярнейшие мелодии 1960-2010 годов можно на сайте KEF. А ещё там же можно оставить заявку на участие в юбилейном конкурсе – и получить шанс выиграть комплект, состоящий из колонок KEF LS50 Wireless II и сабвуфера KEF KC62, стереопару KEF LS50 Wireless II или полностью беспроводные наушники с функцией шумоподавления KEF Mu3. Для этого нужно поделиться своим мнением о развитии музыкальных стилей и направлений, рассказать, какое из десятилетий является вашим любимым периодом и какая из культовых британских мелодий – и почему – лучше всего отражает дух этого десятилетия.

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