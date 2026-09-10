KEF претендует на долю рынка ландшафтной акустики

10.09.2026 16:26

Британский KEF анонсировал свою новую разработку, которая появится в продаже в январе будущего года. Речь о ландшафтных акустических системах нового поколения, в которые внедрена технология фирменного точечного источника звука Uni-Q. Эксперты предрекают новинкам большой успех, а кое-кто даже считает, что KEF сможет составить конкуренцию компании Theory Audio Design.



Новая линейка акустики KEF Outdoor Collection включает ландшафтные колонки, громкоговорители-столбики для установки в саду, вокруг дома и пр., в том числе полнодиапазонные трёхполосные, а также уличные всепогодные сабвуферы и сетевые усилители с DSP, модели серии KASA. Напомним, что до недавнего времени ландшафтные акустические системы KEF были представлены настенными моделями Ventura 5 и Ventura 6, и перечислим все новинки (а их количество и разнообразие впечатляет). Это ландшафтные сателлиты SR4F (единственная модель без драйверов Uni-Q – и самая дешёвая в линейке), SR4Q, SR6Q и «столбики» BH6Q, BH8Q (и те, и те имеют защиту от пыли и влаги IP66); трёхполосные столбики BQ9, BQ11 и сабвуферы BL8Sb, BL8b и BL12b, также выполненные в виде столбиков (защита от влаги: IPX5 в обоих случаях); готовые акустические комплекты Landscape P4F, P4Q, P6Q; сетевые DSP усилители KASA 2-250M, KASA 4-250M, KASA 8-150M, KASA 8-250M. Все новинки устойчивы к воздействию УФ-излучения и могут работать при температуре от -25 до +70 градусов по Цельсию.



В трёхполосных устройствах, помимо драйвера Uni-Q, используются длинноходные басовики и встроенные пассивные кроссоверы. «Младшая» модель BQ9 (35 Гц ±6 дБ, максимальный SPL – 109 дБ) комплектуется точечным источником звука диаметром 6,5” и восьмидюймовым низкочастотником, в «старшей» BQ11 (30 Гц, 112 дБ) Uni-Q – восьмидюймовый, а басовик имеет диаметр 12 дюймов. Рекомендуемая мощность усилителя: 240 Вт и 400 Вт соответственно; фирменные усилители KASA для этих колонок не требуются, можно использовать те, что уже есть у пользователей. А вот сабвуферы BL8b и BL12b оптимизированы для работы с усилителями KASA. Первый – с восьмидюймовым длинноходным басовиком (27 Гц ±6 дБ, 109 дБ maximum SPL), второй – с 12-дюймовым (24 Гц, 115 дБ); оба излучают звук на 360 градусов, способны «обработать» площадь в 120 и 200 кв.м соответственно и требуют усиления в 150 Вт и 400 Вт.



Усилители KASA 2-250M, 4-250M, 8-150M и 8-250M – это усиление класса D, выходные каскады GaN FET, ЦАП AKM Velvet Sound ADC/DAC и фирменный DSP Music Integrity Engine. Для управления не требуется специальное приложение: через интернет-браузер можно осуществлять настройку, маршрутизацию источников, задавать мультизонную конфигурацию и независимо менять уровень громкости. «Сетевые DSP усилители» не следует путать с усилителями с функцией стриминга: поддержки Spotify, Qobuz, AirPlay, Google Cast и пр. у моделей серии KASA нет.