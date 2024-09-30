KEF Q Series – теперь с технологией MAT

30.09.2024 11:05

Бюджетная серия акустических систем KEF Q обновилась: как и в более дорогих линейках, в колонках Q Series теперь тоже используется метаматериал с заданными свойствами, исключительно эффективно (до 99%) поглощающий нежелательные призвуки, а сами модели теперь имеют приставку Meta в названии.



Изменения коснулись не только конструкции фирменного драйвера Uni-Q и использования революционной технологии MAT: в серии появились две новые модели. Одна из них, KEF Q4 Meta – это универсальный двухполосный громкоговоритель, который предназначен для монтажа на поверхность стены. У колонок плоский корпус; их можно использовать как фронтальные, тыловые и высотные каналы в кинотеатральных сетапах. Ещё одна новинка – KEF Q Concerto Meta, первый в серии трёхполосный полочный громкоговоритель; его прототипом послужила классическая колонка Concerto, выпуск которой был начат в 1969 году. Всего же в обновлённой линейке KEF Q Series восемь моделей: напольные Q11 Meta и Q7 Meta, Atmos-система Q8 Meta, АС центрального канала Q6 Meta, настенные Q4 Meta, полочные Q3 Meta, Q1 Meta и Q Concerto Meta.



В громкоговорителях всех моделей используется технология поглощения шумов метаматериалом (MAT), которая устраняет 99% нежелательных шумов, а драйверы Uni-Q – новейшего, уже 12-го, поколения. В моделях Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concert Meta, Q6 Meta используется новый НЧ-динамик с гибридным алюминиевым диффузором. Улучшена конструкция кроссовера, путь прохождения сигнала оптимизирован. Варианты отделки корпусов колонок: Satin Black (матовый чёрный), Satin White (матовый белый), Walnut (орех); магнитные решетки входят в комплект поставки. Официальная премьера обновлённой KEF Q Series состоится 10 октября 2024 года, но все модели громкоговорителей из этой линейки уже доступны для заказа у официального дистрибьютора, компании MMS Cinema.