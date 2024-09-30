ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

KEF Q Series – теперь с технологией MAT


30.09.2024 11:05

 

 

Бюджетная серия акустических систем KEF Q обновилась: как и в более дорогих линейках, в колонках Q Series теперь тоже используется метаматериал с заданными свойствами, исключительно эффективно (до 99%) поглощающий нежелательные призвуки, а сами модели теперь имеют приставку Meta в названии.

 

Изменения коснулись не только конструкции фирменного драйвера Uni-Q и использования революционной технологии MAT: в серии появились две новые модели. Одна из них, KEF Q4 Meta – это универсальный двухполосный громкоговоритель, который предназначен для монтажа на поверхность стены. У колонок плоский корпус; их можно использовать как фронтальные, тыловые и высотные каналы в кинотеатральных сетапах. Ещё одна новинка – KEF Q Concerto Meta, первый в серии трёхполосный полочный громкоговоритель; его прототипом послужила классическая колонка Concerto, выпуск которой был начат в 1969 году. Всего же в обновлённой линейке KEF Q Series восемь моделей: напольные Q11 Meta и Q7 Meta, Atmos-система Q8 Meta, АС центрального канала Q6 Meta, настенные Q4 Meta, полочные Q3 Meta, Q1 Meta и Q Concerto Meta.

 

В громкоговорителях всех моделей используется технология поглощения шумов метаматериалом (MAT), которая устраняет 99% нежелательных шумов, а драйверы Uni-Q – новейшего, уже 12-го, поколения. В моделях Q11 Meta, Q7 Meta, Q Concert Meta, Q6 Meta используется новый НЧ-динамик с гибридным алюминиевым диффузором. Улучшена конструкция кроссовера, путь прохождения сигнала оптимизирован. Варианты отделки корпусов колонок: Satin Black (матовый чёрный), Satin White (матовый белый), Walnut (орех); магнитные решетки входят в комплект поставки. Официальная премьера обновлённой KEF Q Series состоится 10 октября 2024 года, но все модели громкоговорителей из этой линейки уже доступны для заказа у официального дистрибьютора, компании MMS Cinema.

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show пройдёт в Москве в 28-й раз - 19.09.2024 14:08
 KEF: башня из сабвуферов - 18.04.2024 13:26
 Новые активные сабвуферы KEF Kube MIE - 21.02.2024 14:34
 KEF LSX II LT: без потери качества, но с уменьшением цены - 24.01.2024 11:01
 Новая «встройка» KEF c сертификацией THX Ultra - 22.11.2023 15:05
 KEF расширяет ассортимент АС с технологией MAT - 08.02.2023 17:58
 Первая «встройка» KEF с технологией MAT - 04.10.2022 12:08
 KEF снова удивляет - 16.05.2022 09:54
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007