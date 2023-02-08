KEF расширяет ассортимент АС с технологией MAT

08.02.2023 17:58

KEF обновил фирменную линейку акустических систем R Series. Колонки серии R Meta комплектуются драйвером Uni-Q 12-го поколения с абсорбирующим метаматериалом (технология MAT). Благодаря своей сложной лабиринтообразной структуре он поглощает до 99% призвуков, которые образуются с тыловой стороны высокочастотного динамика.



В серии R Meta – семь моделей: три напольных, одна полочная, две системы центрального канала и surround-спикер, выполняющий роль высотного канала в домашних кинотеатрах Dolby Atmos (его можно вешать на стену или ставить на другой громкоговоритель этой же серии). Помимо обновлённого драйвера Uni-Q с технологией MAT, улучшенным демпфированием и гибким «развязывающим» шасси, уменьшающим вибрации, в громкоговорители серии R Meta устанавливаются гибридные алюминиевые вуферы: они обеспечивают плотность и глубину хорошо контролируемого баса. Конструкция кроссовера также усовершенствована.



Варианты отделки – стандартные: белое или чёрное лаковое покрытие или имитация древесины ореха. Съёмные грили из микрофибры и драйвер Uni-Q – в цвет корпусов. Добавлены две новые цветовые комбинации, но только для двух моделей: Indigo Gloss Special Edition для R3 Meta (блестящий синий корпус и высокочастотник оттенка розового золота) и Titanium Gloss Special Edition (тёмно-серый лак и марсала) для R7 Meta. Для полочной акустики можно дополнительно приобрести засыпные напольные стойки (тех же цветов, что и колонки) со встроенным кабель-каналом.



