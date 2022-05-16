KEF снова удивляет

16.05.2022 09:54

Британский производитель акустических систем выпустил новую модель фирменных громкоговорителей, вызвавшую бурное обсуждение на форумах аудиолюбителей. LS60 Wireless – первая напольная беспроводная стереосистема в истории KEF.



Новинка комплектуется фирменным точечным источником звука Uni-Q двенадцатого поколения и басовыми драйверами Uni-Core (4 x 5,25"). Помимо технологии абсорбирующего метаматериала (MAT) – инженеры KEF разработали уже нескколько моделей акустических систем с применением этого революционного решения – в новых LS60 Wireless используется также технология Single Apparent Source, давно и успешно опробовнная во флагманских громкоговорителях Blade. Кстати, некоторое внешнее сходство LS60 Wireless с Blade отметили многие поклонники бренда: кто-то счёл это неправильным, а кому-то, наоборот, очень понравился облик новинки. Дизайн напольников – заслуга британца Майкла Янга (Michael Young): KEF в очередной раз привлёк к работе над своей новой разработкой признанного мастера промышленного дизайна, и неудивительно, что плод этого сотрудничества не всеми воспринят однозначно: многие убеждены, что корпус даже самой современной акустической системы должен быть выполнен в классическом стиле, а «конёк» Янга – минимализм.



В пресс-релизе звучание KEF LS60 Wireless описывается как мощное и детализированное, с убедительными басами и высочайшей точностью воспроизведения музыкальных произведений самых разных стилей. Колонки подходят и для использования в качестве стереокомплекта, и для домашнего кинотеатра. Имеется поддержка Apple Airplay и Google Chromecast и файлов PCM до 24 бит / 384 кГц, DSD и MQA; подключение – по Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI eARC, оптическое, коаксиальное, RCA. Мощность АС – 1400 Вт. Корпус колонки – матовый, серого, белого или синего цвета.