Key Digital KD-FIX418A-2: решает проблемы

27.11.2023 18:16

KD-FIX418A-2 – новое решение, разработанное конструкторами Key Digital, позволяющее решить типовые проблемы HDMI-интеграции, связанные с обнаружением «горячего подключения», установлением связи EDID, аутентификацией HDCP и ухудшением качества сигнала.



Устройство нового поколения обеспечивает переключаемое понижающее преобразование 4K сигнала в 1080p, что позволяет использовать технологически устаревшие мониторы и проекторы, а также деэмбедирует цифровое аудио через оптический порт TOSLINK. Key Digital KD-FIX418A-2 поддерживает разрешение от SD до 4096×2160 (полная лицензированная совместимость с HDCP 2.2), функцию глубокого цвета (Deep Color) и расширенный уровень яркости HDR10 и Dolby Vision. Фирменная система полной буферизации обеспечивает аутентификацию HDCP для источника и дисплея, управляет «горячим подключением» и контролирует установление связи EDID. Внутренняя библиотека из 15 EDID-«рукопожатий» (в дополнение к собственным данным EDID, скопированным с выхода/дисплея), обеспечивает вывод с исходного устройства оптимального изображения.



Деэмбедирование аналогового и цифрового звука осуществляется через аналоговые стереофонические разъёмы 3,5 мм и оптические цифровые разъёмы, что позволяет интегрировать звук, передаваемый через HDMI, в распределённые аудиосистемы, цифровые процессоры обработки звука, усилители саундбары. Цифровой аудиовыход поддерживает стереозвук PCM, а также форматы Dolby и DTS от стерео до 7.1-канальной конфигурации.



