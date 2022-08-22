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Хай-энд из Гранады


22.08.2022 12:50

 

 

Lorenzo Audio Labs – испанский бренд. Недавно компания представила новую модель акустических систем, LM2. Это второй по величине фирменный громкоговоритель после флагмана LM1.

 

Lorenzo LM2 – трёхполосная акустическая система, которую компания-производитель рекомендует использовать в помещениях меньшей площади по сравнению со стандартными вариантами размещения флагманской модели. Корпус колонки – многослойный, используется натуральная древесина и эластомеры. Отделка – натуральный шпон, по запросу заказчика может использоваться древесина различных пород.

 

Для улучшения качества звучания применяются детали, изготовленные из модифицированной древесины Panzerholz – в частности, диски-прокладки в ножках колонок, а также специальные держатели для драйверов, благодаря которым в конструкции акустической системы используется меньше металлических шурупов и винтов. Компоненты кроссоверов – производства Duelund, Jupiter, Mundorf и Pathaudio. Динамики: 16-дюймовый вуфер, компрессионный СЧ/ВЧ драйвер 2”, твитер/супертвитер. Чувствительность системы 95 дБ, номинальный импеданс 8 Ом. Частотный диапазон 20 Гц – 35 кГц. Размеры: 140 х 55,5 х 62, 5 см (ВхШхГ), весит каждая колонка 140 кг.

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