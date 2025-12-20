ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Хай-Тек Медиа» стала дистрибьютором экосистемы Forsite


20.12.2025 15:28

 

 

Две российские компании, Forsite и «Хай-Тек Медиа», подписали договор о стратегическом партнёрстве. Первая разрабатывает и производит оборудование для построения отказоустойчивых ситуационных центров и диспетчерских залов, вторая является дистрибьютором и даёт возможность системным интеграторам работать с современными отечественными инженерными решениями. 

 

В числе продуктов Forsite – решения для управления видеостенами любой сложности, включая видеостены ультравысокого разрешения и произвольной конфигурации; аппаратная платформа для централизованной интеграции инженерных подсистем (освещение, ВКС, коммутация) в единый контур управления; среда визуального моделирования FBL, Low-Code инструмент, позволяющий адаптировать сценарии управления работой объекта без написания программного кода, и многое другое.

 

Интеграторы могут напрямую работать с IP-потоками данных, непрерывно мониторить состояние видеоконтроллеров и рабочих станций и мгновенно переключаться на резервные каналы передачи данных в случае программного сбоя, создавать интерфейсы управления для сенсорных панелей и адаптировать их под регламенты работы подразделений.

Связанные новости:
 Видеостены Diello ProWall  - 18.12.2025 17:00
 LUMIEN Premier: надёжные дисплеи отечественного производства - 16.12.2025 23:18
 46-дюймовые панели для видеостен Diello - 04.10.2024 15:39
 Hi-Tech Media стала дистрибьютором Philips  - 15.08.2023 11:14
 Два российских интегратора вышли в финал конкурса Inavation Awards 2023 - 10.02.2023 13:30
 Видеопроекторы и дисплеи Diello - 09.09.2022 03:00
 Хай-Тек Медиа приглашает в САД - 12.04.2021 00:20
 Что мы увидим на Integrated Systems Russia 2016 - 07.10.2016 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007