«Хай-Тек Медиа» стала дистрибьютором экосистемы Forsite

20.12.2025 15:28

Две российские компании, Forsite и «Хай-Тек Медиа», подписали договор о стратегическом партнёрстве. Первая разрабатывает и производит оборудование для построения отказоустойчивых ситуационных центров и диспетчерских залов, вторая является дистрибьютором и даёт возможность системным интеграторам работать с современными отечественными инженерными решениями.

В числе продуктов Forsite – решения для управления видеостенами любой сложности, включая видеостены ультравысокого разрешения и произвольной конфигурации; аппаратная платформа для централизованной интеграции инженерных подсистем (освещение, ВКС, коммутация) в единый контур управления; среда визуального моделирования FBL, Low-Code инструмент, позволяющий адаптировать сценарии управления работой объекта без написания программного кода, и многое другое.

Интеграторы могут напрямую работать с IP-потоками данных, непрерывно мониторить состояние видеоконтроллеров и рабочих станций и мгновенно переключаться на резервные каналы передачи данных в случае программного сбоя, создавать интерфейсы управления для сенсорных панелей и адаптировать их под регламенты работы подразделений.