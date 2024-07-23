Хамелеон? Нет, Revival Atalante

23.07.2024 12:45

Компания Revival Audio ввела в ассортимент выпускаемой продукции новый вариант отделки акустических систем флагманской серии Atalante.



В серию Atalante входят три модели акустических систем: относительно небольшие Atalante 3, напольные «башни» Atalante 4 и внушительные Atalante 5 (а также напольные стойки для них). С недавних пор все эти громкоговорители можно купить в новой отделке Ebony; раньше был доступен только один вариант – Walnut (древесина ореха). Новый вариант отделки появился, как сообщается в пресс-релизе, «в ответ на многочисленные просьбы покупателей». При неярком освещении колонки выглядят практически чёрными, а вот в ярком свете проявляется тёмно-красный оттенок, что придаёт акустическим системам особенно изысканный вид.



Revival Audio – французский производитель. Компания создана в 2021 году. Технологии, используемые при создании акустических систем Atalante – собственные разработки Revival Audio. В России продукцию этого бренда представляет компания En-Trade.



