«Хочешь звук получше, бро?..»

22.07.2026 07:55

AudioBro – разработанная в Австралии программная платформа, позволяющая улучшить качество звучания любой домашней Hi-Fi или кинотеатральной аудиосистемы.

Платный веб-инструмент выявляет недостатки системы, её слабые места, будь то акустические особенности помещения, размещение громкоговорителей, настройка сабвуфера или калибровка звучания. Программа анализирует данные, предоставленные клиентом, включая фотографии, размеры помещения, расположение динамиков (от двухканальных до систем объёмного звучания), а также снимки экрана калибровки и акустические измерения, сделанные с помощью сторонних инструментов, таких, как Dirac Live, Audyssey, REW и Anthem ARC Genesis. Затем AudioBro выявляет самую серьёзную проблему, больше других влияющую на результат, и даёт рекомендации по её устранению. После внесения изменений пользователи могут загрузить на сайт новые измерения для проверки результатов. При этом «улучшение считается подтверждённым только после того, как пользователь внесёт изменения и проведёт повторное тестирование».

AudioBro использует такие инструменты, как Photo Acoustics (визуальный анализ помещения и оценка потенциальных проблем, связанных с отражением звуковых волн, например, при наличии больших окон), RoomMatch (рекомендации по оптимальному размещению динамиков в зависимости от того, где находится слушатель), Tune My Sub (управляемая оптимизация настройки сабвуфера), Fix My Room (диагностика пространства для прослушивания на основе измерений), BassMap (позволяет на основе полученных результатов измерений определить идеальное расположение сабвуфера), My Rooms (хранилище данных, полученных в результате тестирования, для нескольких помещений) и Guided Workflows (отчёты-консультации и пошаговые пути оптимизации).

Полный доступ к платформе предоставляется по подписке, предлагаемой в двух вариантах: Starter за 24,99 доллара США в месяц или 199,90 в год и Pro за 49,99 $ и 399,90 $ соответственно.