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Ходят слухи… Наушники Samsung с костной проводимостью


03.07.2026 14:19

 

 

Зарубежные эксперты ожидают, что в течение ближайших недель или месяцев компания Samsung представит несколько новинок.

 

В их числе устройства, о скором появлении которых говорят многочисленные слухи, утечки информации или оговорки представителей самой компании, случайные или намеренные. В частности, обсуждается возможность скорой премьеры новых наушников – беспроводных Samsung Galaxy Buds Able, которые с большой вероятностью будут выполнены в популярном ныне формате клипсов. 

 

Название рабочее (в продажу новинка, если появится, может поступить и под другим именем); официально о разработке не сообщалось, однако информация о ней была обнаружена в прошивке One UI, а также в коде приложения Samsung Wearable под номером SM-U600. Есть предположение, что в Galaxy Buds Able будет использоваться технология костной проводимости, но и оно основано только на том факте, что по этому принципу работают другие подобные устройства, уже представленные на рынке.

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