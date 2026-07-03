Ходят слухи… Наушники Samsung с костной проводимостью

03.07.2026 14:19

Зарубежные эксперты ожидают, что в течение ближайших недель или месяцев компания Samsung представит несколько новинок.



В их числе устройства, о скором появлении которых говорят многочисленные слухи, утечки информации или оговорки представителей самой компании, случайные или намеренные. В частности, обсуждается возможность скорой премьеры новых наушников – беспроводных Samsung Galaxy Buds Able, которые с большой вероятностью будут выполнены в популярном ныне формате клипсов.



Название рабочее (в продажу новинка, если появится, может поступить и под другим именем); официально о разработке не сообщалось, однако информация о ней была обнаружена в прошивке One UI, а также в коде приложения Samsung Wearable под номером SM-U600. Есть предположение, что в Galaxy Buds Able будет использоваться технология костной проводимости, но и оно основано только на том факте, что по этому принципу работают другие подобные устройства, уже представленные на рынке.