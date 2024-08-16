«Ходят слухи по домам»: Apple AirPods 4

16.08.2024 15:14

Издание Bloomberg сообщило, что Apple планирует обновить линейку AirPods – выпустив наушники AirPods 4. Купить можно будет или базовую модель, или более дорогую, с активным шумоподавлением. Велика вероятность, что новинки полностью заменят AirPods второго и третьего поколения, тем самым упростив линейку.



Почему Apple хочет отказаться от двух поколений AirPods одновременно? Эксперты предполагают, что это связано с государственным регулированием. По новым законам ЕС, производители должны оснащать свою продукцию портами USB-C, а их у наушников Apple AirPods второго и третьего поколений нет (в этих моделях по-прежнему используются фирменные разъёмы Lightning). Обновив модельный ряд AirPods, Apple сможет оснастить новинки портом USB-C, что поможет компании избежать дальнейших претензий со стороны регулирующих органов.

Ожидается, что будут и другие изменения в конструкции и наборе функций наушников. В частности, аналитики Bloomberg считают, что функция активного шумоподавления тоже появится в AirPods четвёртого поколения (сейчас она есть только в AirPods Pro). Есть вероятность, что новинка будет комплектоваться беспроводным зарядным чехлом и поддерживать управление движениями головы. А вот вопрос, будут ли обновлены и AirPods Pro, пока остаётся открытым. Остаётся ждать сентябрьской презентации Apple…



