Хороший вкус с детства

04.04.2022 14:47

Детский портативный громкоговоритель с функцией стриминга Babbit – «аудиосистема класса премиум, предназначенная для семейного пользования». Название – производное от слов baby («дитя») и rabbit («кролик»).



Создатели Babbit – из Латвии. Разработчики утверждают, что управлять колонкой без помощи взрослых смогут даже совсем маленькие, ясельного возраста, дети – настолько Babbit прост в использовании. Стимулом к созданию устройства стало наблюдение за детьми, которые, как известно, могут слушать одну и ту же мелодию часами… «Музыкальные вкусы юного поколения часто ограничиваются хитами, которые звучат буквально отовсюду, хотя качество такого аудио материала часто оставляет желать лучшего. Поэтому мы решили разработать Hi-Fi колонку с хорошим звуком, использование которой помогло бы детям развить их музыкальный вкус и отвлекло от популярных, но зачастую довольно низкопробных мелодий».



Babbit даёт доступ к Spotify и может управляться с помощью карт с поддержкой NFC (связь ближнего радиуса действия), которые подключены к плейлистам Spotify: если положить карту на устройство, начнётся воспроизведение. Производитель предлагает покупателям целый набор тематических плейлистов, составленных экспертами – в виде красочно оформленных NFC-карточек. Высокое качество звука обеспечивают встроенные усилитель класса D, ЦАП Burr Brown и пара 6,5-дюймовых полнодиапазонных динамиков. Корпус колонки – из дерева, динамики защищены металлическими грилями. Babbit выпускается в трёх цветах: белом, голубом, зелёном. В Европе розничная цена устройства (с картами) составляет от 690 евро. Приобрести колонку можно через сайт производителя; компания осуществляет доставку и в Россию.