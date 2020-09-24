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Хоть поверьте, хоть проверьте…


24.09.2020 09:25

 

 

…что акустические системы DALI и электронные компоненты Cambridge Audio хорошо сочетаются. Поверить можно на слово, а проверить – в московском аудио салоне dr.Head, где теперь есть отдельная демо-комната, полностью «посвящённая» двум вышеупомянутым торговым маркам.

 

Обе компании исповедуют схожую философию, продукцию двух брендов характеризует удачное соотношение цены и качества… решение собрать готовые комплекты на базе различных моделей из ассортимента DALI и Cambridge Audio вполне объяснимо. Впрочем, с таким подходом согласятся не все: кто-то получает удовольствия от самого процесса подбора компонентов, кому-то больше по душе мультибрендовые сетапы; есть и такие пользователи, кого больше заботит соответствие характера звучания системы их личным предпочтениям, чем известность той или иной торговой марки.

 

В dr.Head можно подробно изучить ассортимент двух производителей – здесь представлены практически все выпускаемые DALI и Cambridge Audio модели – и вынести свой вердикт.

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