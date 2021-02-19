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«Худышка» Yamaha RX-S602


19.02.2021 11:25

 

 

Сегодня в России дан официальный старт продажам новой модели ресиверов Yamaha. Устройство RX-S602 (Slimline) – это ультракомпактная версия ресиверов серии 80. Высота корпуса RX-S602 – 111 мм.

 

Ресивер имеет встроенный дискретный пятиканальный аналоговый усилитель мощностью 100 Вт с одинаковыми характеристиками для всех каналов, поддерживает сетевые функции, технологии и сервисы – онлайн радио, Deezer Hi-FI, Spotify; воспроизводит аудиоконтент с внешних носителей (включая воспроизведение файлов DSD 11,2 МГц и WAV / AIFF 192 кГц / 32). Имеется поддержка стандартов 4K/60p, Dolby Vision, HDR и Hybrid Log-Gamma, а также Bluetooth 4.2 и AirPlay 2. Калибровочная система YPAO автоматически настраивает качество звука в соответствии с акустическими и архитектурными характеристиками помещения.

 

Четыре разъёма HDMI на входе и один на выходе – он поддерживает расширенную реверсивную передачу аудиосигнала по eARC – позволяет интегрировать все имеющиеся устройства в единую HDMI- структуру. Для подключения акустических систем по схеме 5.1 c полным аналоговым / цифровым разделением ресивер оснащается удобными винтовыми клеммами. Маршрутизатор работает в 2,4 ГГц, и в 5 ГГц диапазонах частот Wi-Fi – создание домашнего кинотеатра возможно с использованием беспроводных акустических систем, поддерживающих технологию MusicCast Surround.

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