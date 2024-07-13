Кибер-угрозы: кому страшнее?

13.07.2024 17:21

Результаты нового исследования, связанного с вопросами кибербезопасности, говорят о том, что телевизоры более подвержены кибер-атакам, чем другие «умные» домашние устройства. Информация получена на основе данных, полученных от 3,8 миллиона домохозяйств по всему миру.



Исследователи изучали популярность «интернета вещей» (IoT) и уязвимость к кибер-атакам и выяснили, что наибольшему риску – с вероятностью 31% – подвергаются смарт-телевизоры. За ними следуют маршрутизаторы (24%) и IP-камеры (12%). В отчете также говорится, что ежедневно в домашних сетях происходит в среднем более десяти атак на интеллектуальные устройства – это на 20% больше, чем в прошлом году. Исследование выявило, что в среднестатистическом домохозяйстве есть 21 подключённое устройство, 31% из которых владельца домов отнесли к категории «прочие», а это означает, что речь может идти как об «умной» лампочке, так и о беговой дорожке или аквариуме с ИИ. На мобильные телефоны и планшеты приходится 28%, на стриминговые устройства, в том числе телевизоры и приставки на базе Android – 27% от общего числа. Оставшиеся 12% – компьютеры и ноутбуки.



Смарт-телевизоры оказались в группе наибольшего риска, набрав 34% (на 3% меньше, чем в 2023 году). Уязвимости в телевизорах распространены в основном из-за длительного срока службы таких устройств и тенденции производителей прекращать их техническую поддержку несмотря на то, что ТВ продолжают использоваться. Это означает, что «вновь выявленные уязвимости часто остаются без внимания вплоть до вывода устройства из эксплуатации». Уязвимость роутеров объясняется тем, что они подвергаются угрозам особо широкого спектра, будучи важным элементом обеспечения интернет-подключения домохозяйств. В отсутствие надёжной защиты они могут быть взломаны, вследствие чего злоумышленники получают контроль над всеми подключёнными интеллектуальными устройствами. Несмотря на то, что с появлением маршрутизаторов, поддерживающих новый стандарт Wi-Fi 7, их защищённость повысится, эксперты ожидают ужесточения рекомендаций безопасности IoT со стороны регулирующих органов.



