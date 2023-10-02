Kii Audio хочет конкурировать с KEF и JBL

02.10.2023 15:53

Немецкий производитель Kii Audio выпустил компактную беспроводную акустическую систему Seven. Компания рассчитывает составить конкуренцию брендам, которые работают в том же сегменте рынка, что и британская KEF с её громкоговорителями LS50 Wireless II и LSX II или JBL с моделью 4329P Studio Monitor.



Kii Seven продаются поштучно, оснащаются встроенным усилителем и обеспечивают возможность потоковой передачи аудио высокого разрешения (до 24 бит / 192 кГц) без необходимости использования дополнительного оборудования. Колонки поддерживают Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Spotify Connect и Tidal Connect, прошли сертификацию Bluetooth и Roon Ready. Несколько Seven можно объединить в одну мультирум-систему (до 12 зон).



Динамики – два низкочастотника 16,5 см, среднечастотный драйвер диаметром 12,7 см и кастомный твитер 2,5 см с волноводом. Мощность встроенного усилителя – 600 Вт. Фильтры «активной фокусировки волн» (Active Wave Focusing) «заставляют» динамики колонок формировать направленный волновой фронт, излучая звук только в сторону слушателя. Kii Seven выпускаются в двух цветах, белом и тёмно-сером. В продаже новинка появится в начале будущего года. Ожидаемые розничные цены: 3895 долларов США за штуку и 7790 долларов за стереопару.