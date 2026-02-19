Kii Audio Seven: не подешевели, но осовременились

19.02.2026 13:16

Модель Seven появилась в ассортименте немецкого производителя акустики Kii Audio в начале 2024 года. Это активная беспроводная полочная акустическая система с возможностью беспроводного подключения и стриминга, не такая дорогая, как более крупная Three стоимостью 15 тысяч долларов за пару, но тоже не дешёвая: цена двух Kii Seven – 8000 долларов США.



Недавно производитель анонсировал обновление модели: новая прошивка обеспечивает поддержку Qobuz Connect и некоторые улучшения Tidal Connect и Spotify Connect, включая поддержку Spotify Lossless, а также воспроизведение файлов высокого разрешения (до 24 бит / 192 кГц) при беспроводном подключении. Те, кто уже является владельцем Kii Seven, также могут обновить свои колонки и получить систему, в полной мере соответствующую современным стандартам стриминга.



Ещё одна новость: теперь трёхполосные полочники Seven, с кастомным твитером, пятидюймовым среднечастотником, двумя басовиками 6,5” и встроенными усилителями класса D мощностью 600 Вт (что даёт совокупную мощность стереокомплекта 1200 Вт), выпускаются в трёх вариантах отделки. К цветам Fine Touch White (белый) и Fine Touch Dark Grey (тёмно-серый) прибавился Fine Touch Titanium. Колонки в новой отделке уже можно приобрести у авторизованных дилеров Kii Audio.