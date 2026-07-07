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Kimber Kable NEO: верность традициям


07.07.2026 12:44

 

 

Kimber Kable NEO – новая линейка межблочных кабелей. Входящие в неё кабели выделяются на фоне продукции других производителей благодаря мгновенно узнаваемой оплётке и традиционному для Kimber Kable отсутствию стандартных экранирующих материалов.

 

NEO – первый аналоговый межблочный кабель в ассортименте Kimber Kable, в котором используются как одножильные, так и многожильные проводники. До сих пор эта технология применялась только в фирменных флагманских акустических кабелях Select. В кабелях Kimber NEO восемь центральных сигнальных проводников, четыре из них – одножильные, ещё четыре – многожильные. Они сплетены вместе и защищены тканой оплёткой. Вокруг – ещё восемь многожильных проводников, которые выполняют функции заземления и пассивного экранирования. Их, в свою очередь, окружает вторая защитная оболочка, также плетёная, которая обеспечивает дополнительное механическое демпфирование.

 

Кабели новой серии выпускаются в трёх вариантах: NEO-AG, NEO-HB и NEO-CU. AG – самый дорогой, поскольку его проводники – полностью серебряные. В модели NEO-CU используется только медь; промежуточное положение занимает кабель NEO-HB с гибридной конструкцией: сигнальные проводники из серебра окружены многожильными медными проводниками, заземляющими и экранирующими.

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