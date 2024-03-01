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Кино дома: ДК-комплекты Loewe home.cinema


01.03.2024 13:06

 

 

Новинка в ассортименте Loewe – два готовых кинотеатральных аудиокомплекта с поддержкой Dolby Atmos: Loewe home.cinema set 553 и Loewe home.cinema set 531.

 

Каждый комплект конфигурации 5.1.2 Dolby Atmos состоит из фирменных саундбара klang bar5 mr, сабвуфера klang sub5 и мультирумной акустики klang mr5, klang mr3 или klang mr1, а также пульта дистанционного управления Loewe remote klang mr. Беспроводные активные акустические системы Loewe klang mr – в каждый комплект входит четыре таких колонки – преднастроены для эффективного использования в качестве каналов окружающего звучания. Совокупная мощность комплектов: 1160 ватт у home.cinema set 531 (используются колонки klang mr3 и klang mr1), 1360 ватт – у home.cinema set 553 (в комплект входят klang mr5 и klang mr3).

 

Каждый комплект можно расширить, дополнив его более мощными surround-громкоговорителями или беспроводным сабвуфером с технологией Loewe Wireless Digital Audiolink (WDAL 2.0). Решение Loewe home.cinema можно интегрировать в имеющуюся мультирум-систему с поддержкой DTS Play-Fi, Apple Airplay или Google Cast. Установив один из комплектов, можно передавать на него аудиофайлы со смартфона или планшета (Apple iOS или Google Android), используя сервисы Spotify и др.

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