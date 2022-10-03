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Кино и игры – всегда с собой


03.10.2022 13:31

 

 

Похоже, день, когда в продаже появятся видеопроекторы размером со спичечный коробок, не за горами. Очередную мини-версию кинотеатральных устройств представила компания из Тайваня Inaday’s. Разработанноеё её инженерами устройство под названием Tairona ещё не вышло на рынок, но будет запущено в массовое производство в самое ближайшее время.

 

Размеры мини-проектора: 112 x 112 x 28 мм; это в прямом смысле карманное устройство. Весит Tairona всего 277 г. Литий-йонный аккумулятор рассчитан на полтора часа работы – или на три часа в эко-режиме. Хотите смотреть кино дольше? Проектор можно подключить к такому же портативному пауэр-банку.

 

Несмотря на использование технологий DLP и RGB LED, качество изображения Tairona, безусловно, проигрывает полноразмерным моделям. Разрешение 854 x 480 пикселей (с поддержкой 4K) и световой поток 100 ANSI люмен – показатели весьма скромные. Тем не менее, создатели мини-проектора утверждают, что Tairona даёт возможность получить яркое и чёткое изображение диагональю до 120 дюймов (проекционное расстояние от 0,3 до 3,5 м), а настроить его можно благодаря автоматической вертикальной и горизонтальной коррекции трапецеидальных искажений. Устройство комплектуется динамиком мощностью 1 Вт. Предусмотрено подключение по Wi-Fi и Bluetooth, управление голосом, имеется поддержка Airplay и Miracast. Возможности проводного подключения: разъём 3,5 мм для наушников или внешней аудиосистемы, HDMI с ARC, USB. ОС Android 9.0 Pie обеспечивает доступ к тысячам мобильных приложений, включая Netflix и Disney Plus. Объём внутренней памяти проектора Tairona – 8 ГБ.

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