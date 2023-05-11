Кино на веранде

11.05.2023 12:23

Компания Elite Screens представила свою новую разработку – беспроводной «уличный» проекционный экран Yard Master Wireless (4K/8K), совместимый со стандартными, а также короткофокусными и UST-проекторами.

Экран предназначен для использования в том числе вне помещений, на террасах, верандах, в патио и т.п., но не является универсальным всепогодным: защита от влаги – всего IPX3. Питается экран от аккумуляторной литий-йонной батареи; полная зарядка обеспечивает до 200 циклов использования экрана.

Elite Screen выпускает новинку в двух версиях: стандартной и натяжной.

Управление Yard Master Wireless (открывание и закрывание) осуществляется с помощью портативного радиочастотного пульта. Материал полотна – фирменный CineWhite 1.1 с сертификацией ISF и высокой точностью передачи цветов. Стандартный размер экрана (диагональ) – 125 дюймов, соотношение сторон 16:9 (HDTV).



