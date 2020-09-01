Кино под крышей, но на свежем воздухе

01.09.2020 09:56

Пока стоит тёплая погода, можно смотреть кино не в кинотеатрах, а в павильоне Garage Screen. Его построили в московском Парке Горького на площади Искусств перед зданием Музея современного искусства «Гараж».



Программа Garage Screen основана в 2012 году. Она знакомит зрителей с выдающимися образцами российского и зарубежного художественного, документального и экспериментального кино, фестивальными новинками и анимацией. Первые показы под открытым небом состоялись в 2016 году на крыше Музея, в 2017 году был открыт первый летний кинотеатр Garage Screen; павильон для сезона 2020 построен по проекту ереванской студии SNKH, лучшим из 136 проектов, участвовавших в объявленном музеем конкурсе.



«Шатёр» кинотеатра рассчитан на 450 зрителей, однако в связи с пандемией количество посадочных мест пришлось сократить в два раза, до 225. Четыре входа позволяют избегать скопления людей, благодаря естественной вентиляции в павильоне всегда свежий воздух.