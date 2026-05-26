Кино под солнцем


26.05.2026 12:44

 

 

Телевизор Skyworth Clarus Outdoor S1 – первый в мире уличный (всепогодный) Google ТВ и самый совершенное на сегодня устройство категории Full Sun TV (к ней относятся телевизоры, способные обеспечить качественное изображение даже при просмотре под прямыми солнечными лучами). Именно так утверждает производитель – и уточняет, что новинка была разработана специально для рынка заказных электронных инсталляций премиального уровня.

 

По такому показателю, как яркость экрана – она составляет 3000 нит – Skyworth Clarus Outdoor S1 превосходит все аналогичные устройства и обеспечивает кристально чистое 4K UHD изображение даже в тех случаях, когда пользователь смотрит ТВ-программу или фильм в яркий солнечный день, под прямыми лучами солнца. Этому способствует интеллектуальный датчик автоматической регулировки яркости, регулирующий яркость и цветовую температуру в зависимости от освещения.  

 

Новинку можно устанавливать в уличных зонах отдыха, возле бассейна, на террасе или в патио: металлический корпус и электронная «начинка» надёжно защищены от пыли, ветра, снега и проливных дождей; индекс защиты – IP66. От попадания случайных предметов, града и пр. экран телевизора защищает ударопрочное стекло IK10 – это максимальный показатель ударопрочности в отрасли. Skyworth Clarus Outdoor S1 может функционировать при температуре воздуха от -20° C до 50° C; если телевизор не используется, его можно не демонтировать до тех пор, пока температура не опустится ниже -28° C или не поднимется выше 54° C.

Комментарии

