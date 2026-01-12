Кино уровня High End: UST-проекторы AWOL Vision

ВХОД НА САЙТ

12.01.2026 14:06

 

 

Компания AWOL Vision выпустит новую серию ультракороткофокусных проекторов. Новинки, модели Aetherion Max и Aetherion Pro, входящие в линейку Aetherion, были впервые представлены публике в рамках выставки CES 2026. Это устройства премиального уровня, разработанные для первоклассных домашних кинозалов и игровых комнат.

 

Проекторы с разрешением 4K оснащаются тройным лазерным источником света. Размер проецируемого изображения – до 200 дюймов по диагонали. Фирменная технология PixelLock объединяет несколько видов настройки изображения – оптическую, механическую и цифровую, благодаря чему «картинка» остаётся чёткой и резкой даже на больших экранах. Линзы проекторов сделаны из сапфирового стекла со специальным покрытием, улучшающим светопропускание и уменьшающим хроматическую аберрацию. Стабильные оптические характеристики сохраняются в течение длительного времени. В комплект поставки входит моторизованная крышка, защищающая оптический тракт от пыли. 

 

Световой поток: Aetherion Max – 3300 ISO люменов, Aetherion Pro – 2600 ISO люменов. Нативная контрастность в обоих случаях составляет 6000:1. Проекторы обеих моделей поддерживают Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+, режим Filmmaker и динамическое тональное отображение. Устройства могут выполнять функции центрального акустического канала в системах домашнего кинотеатра при использовании с совместимыми аудиосистемами. Предусмотрены расширенные возможности калибровки и настройки изображения. Для геймеров – задержка ввода 1 мс / до 240 Гц, поддержка VRR и ALLM и Dolby Vision Gaming. Подключение – в том числе через гигабитный Ethernet и Wi-Fi 7. За обработку данных отвечает чип MT9655 с оперативной памятью 8 ГБ и встроенной 128 ГБ.

