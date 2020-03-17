Кино в карантине

17.03.2020 07:00

С сегодняшнего дня указом мэра Москвы запрещено проведение в городе любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек единовременно. На фоне последовавших за этим отмен и переносов спектаклей, показов кинофильмов, концертов и пр. онлайн-кинотеатры Premier и Okko открыли бесплатный доступ к своему контенту для всех пользователей.

Весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа», будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Создатели видеоплатформы Premier уверены, что эта инициатива «станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда множество людей вынуждены находиться дома».

Руководство Okko пожелало всем крепкого здоровья и выразило надежду, что онлайн-просмотр фильмов, сериалов и лекций поможет зрителям «провести время с пользой и удовольствием». Пользоваться услугами кинотеатра бесплатно можно в течение 14 дней. Для этого нужно получить промокод пакета подписок «Оптимум», написав @OkkoBro_bot в Telegram или отправив слово okkobro в личные сообщения официальной группы Okko в сети «ВКонтакте».