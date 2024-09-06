Кино в саду: Stealth Acoustics

06.09.2024 09:41

Extreme и Megalith – дисплеи с высоким качеством изображения, входящие в серию устройств Stealth Patio Theater (SPT), которые выпускает компания Stealth Acoustics. Новые дисплеи с высоким разрешением позволяют смотреть кинофильмы с более близкого расстояния. Обе модели имеют высокую яркость, благодаря чему их можно использовать даже в тех случаях, когда солнечные лучи падают прямо на экран, устойчивы к неблагоприятным погодным воздействиям и отличаются длительным сроком службы.

Устройства SPT Extreme с новыми дисплеями P2 представляют собой выдвижные дисплеи, которые в нерабочем состоянии убираются в напольную тумбу. Само основание при необходимости тоже можно заглубить – так, что никто и не догадается о наличии дисплея до тех пор, пока он не выдвинется на рабочую высоту. В тумбу встроена многоканальная аудиосистема конфигурации 3.1; производитель также предлагает вариант с саундбаром, который выдвигается из основания вместе с экраном. Размеры дисплея: от 101 до 201 дюймов по диагонали.

Ещё одна новинка серии, Megalith – это фиксированные всепогодные экраны, которые можно устанавливать на стойку, крепить на стену или на потолок. Благодаря модульному дизайну, дисплеи Megalith могут быть изготовлены точно под размеры помещения, на заказ. Саундбар 3.1 – опциональный; размеры экрана от 101 до 273 дюймов. Оба новых устройства рассчитаны на 100000 часов использования.



