Кино всегда, кино везде…

06.11.2025 13:45

Sharp предлагает расширить понятие «домашний кинозал» и не просто вынести аудиовизуальные развлечения за пределы дома/квартиры (этим никого не удивишь), но сделать их неотъемлемой частью поездки на автомобиле, а автомобиль, в свою очередь – частью домашних медиа, способных перемещаться в пространстве.



Компания продвигает эту идею с 2024 года, когда впервые представила электромобиль с системой развлечений «на борту». На выставке Japan Mobility Show, проходящей в эти дни в Японии, Sharp показывает второе поколение своих EV (electro vehicle) и обновлённую концепцию LDK+, название которой – аббревиатура слов Living, Dining, Kitchen («Гостиная, столовая, кухня»). Как говорится в пресс-релизе, автомобиль должен стать «подобием гостиной», её мобильным воплощением, благодаря возможности трансформировать салон в кинозал или офис.



На этом маркетологи Sharp не останавливаются... В качестве дальнейшего развития концепции они предлагают использовать не только движущийся, но и припаркованный автомобиль – по аналогии с небольшим садовым домиком, в котором можно было бы расположиться как в гостиной и смотреть кино или слушать музыку, а электричество получать от солнца, с помощью технологии V2H (Vehicle to Home). Предполагается, что в салоне автомобиля будут установлены проектор и экран; последний можно опустить при необходимости, например, если хочется посмотреть кино или если нужно провести рабочее онлайн-совещание. Передние кресла при этом разворачиваются (спинками к лобовому стеклу), что делает салон ещё больше похожим на небольшую гостинуюю.