Кинопутешествия с LG CineBeam Q

07.08.2026 13:54

CineBeam Q PU600U – новый портативный видеопроектор производства LG, который можно брать с собой в поездки на природу, на дачу и даже в другой город (если вы предпочитаете не любоваться архитектурными красотами, а смотреть новые сериалы).

«Кинотеатр под открытым небом», который всегда с вами – не преувеличение, когда речь идёт о LG CineBeam Q. Устройство питается от внешнего аккумулятора (пауэрбэнка), который подключается к одному из USB-C портов на корпусе проектора. CineBeam Q компактен и оснащается вращающейся ручкой, с помощью которой проектор можно переносить с места на место и регулировать угол его наклона. Размер изображения – от 50 до 120 дюймов, причём в качестве экрана можно использовать любую ровную светлую поверхность. Разработчики дали пользователям возможность выбирать из восьми предустановленных цветовых режимов тот, которые больше всего соответствует оттенку поверхности, на которую проецируется изображение.

Яркость 600 ANSI люменов, контрастность 450000:1, разрешение 4K UHD, цветовой охват 154% DCI-P3 и RGB-лазерный источник света позволяют получить насыщенную, детализированную и очень реалистичную «картинку». Если требуется объёмное звучание, к проектору можно одновременно (по Bluetooth) подключить до двух внешних аудиоустройств. Есть автоматическая настройка проекции, фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений. Возможности коммутации представлены проводными интерфейсами (HDMI с поддержкой eARC, два USB Type-C для сигнала и питания) и поддержкой беспроводных технологий AirPlay 2, Screen Share и Bluetooth. Благодаря LG webOS у владельца проектора есть доступ к стриминговым сервисам, онлайн-кинотеатрам и встроенному браузеру.