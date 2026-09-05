Кинотеатральная Emotiva с функциями Dirac Live

05.09.2026 12:03

Emotiva Audio расширяет ассортимент устройств для домашнего кинотеатра, вводя в него две новинки: иммерсивный процессор для домашнего кинотеатра LXP-16 и иммерсивный ресивер LXR-11. Официальная презентация прошла в рамках выставки CEDIA Expo 2026, начало продаж запланировано на октябрь нынешнего года. Оба аппарата поддерживают технологии Dirac Live Room Correction, Dirac Live Bass Control и Dirac Live Active Room Treatment.



Emotiva LXP-16 и LXR-11 разработаны для использования в составе систем домашнего кинотеатра с конфигурацией до 9.4.6 каналов. В числе основных характеристик: подключение по HDMI 2.1 с поддержкой видео до 8K/60 Гц и 4K/120 Гц, четыре независимых балансных выхода XLR для сабвуфера, обработка Dolby Atmos и DTS:X Pro, поддержка потоковой платформы Emotiva Emersa и управляющего приложения Emersa Control. Полный набор функций коррекции акустики помещения Dirac (Live Room Correction, Live Bass Control и Live Active Room Treatment) доступен сразу после распаковки устройств, без необходимости приобретения дополнительных лицензий.



Кинотеатральный ресивер Emotiva LXR-11 – это 11 каналов усиления Hypex NCOREx и выходы предусилителя, значительно расширяющие возможности системы. Кинотеатральный процессор Emotiva LXP-16 оснащается 15 балансными XLR и 15 небалансными RCA предусилительными выходами. Обе новинки поддерживают подключение HDMI, функции передачи и приёма Bluetooth, а также потоковую передачу (Spotify, TIDAL, Roon).