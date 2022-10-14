Кинотеатральная «встройка» M&K Sound IW150A

14.10.2022 11:03

Компания M&K Sound пополнила фирменную серию архитектурных громкоговорителей 150 новой моделью, акустической системой для домашнего кинотеатра и медиакомнат IW150A; её можно монтировать в стены или потолок.



Встраиваемая колонка оснащается твитером с шёлковым куполом с фиксированным углом наклона 15 градусов. 5,25 дюймовые низкочастотные динамики из стекловолокна – их два – тоже расположены под углом (5,7 градуса), что обеспечивает широкий внеосевой отклик и равномерное звуковое покрытие. Благодаря таким особенностям конструкции M&K IW150A эффективны при использовании в системах домашнего кинотеатра с поддержкой иммерсивных аудиоформатов Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Колонку также можно использовать в условиях ограниченного пространства как фронтальный динамик, направленный вниз или вверх, например, установив её над или под плоскопанельным дисплеем.



Производитель декларирует, что качество звука, воспроизводимого IW150A, остаётся неизменно высоким при установке колонок в помещениях объёмом вплоть до 85 кубических метров, и обещает «мощную динамику звуковых дорожек и воспроизведение саундтреков со студийной точностью». АЧХ IW150A: 80 Гц – 20 кГц, чувствительность 90 дБ. Конструкция устройства обеспечивает надежное безрезонансное крепление к гипсокартону или другой поверхности.



