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Кинотеатральные кабели THX Interconnect HDMI


21.03.2024 14:40

 

 

THX Ltd. объявила о начале продаже соединительных кабелей THX Interconnect. THX Interconnect HDMI 2.1b созданы в партнёрстве с компанией Pixelgen, разработаны для использования в домашних кинозалах для подключения ТВ-дисплеев, игровых приставок, акустических систем и пр. и передачи на максимальной скорости (до 48 ГБ в секунду) несжатого сигнала с разрешением до 8K-10K.

 

Поддерживается протокол HDMI 2.1b с eARC, Dynamic HDR, HDCP, VRR, QMS (быстрое переключение между источниками), ALLM и QFT. Кабель соответствует самым высоким стандартам THX, которые включают максимальную совместимость оборудования HDMI 8K-10K, внутрисистемную надёжность, строгое тестирование соответствия назначению кабеля, возможность «горячего подключения» и пр. Диаметр кабеля – наименьший из возможных, учитывая характеристики и предназначение, с минимальным радиусом изгиба и максимальной гибкостью.

 

Ультратонкие гибкие кабели THX Interconnect выпускаются в нескольких вариантах, длиной от полуметра до 15 метров. В кабелях длиной от 7,6 м применяется технология PXLGLASS Hybrid Fiber/Copper, которая увеличивает прочность и гибкость кабелей и позволяет использовать их в системах домашнего кинотеатра любой конфигурации. Такие кабели поставляются в особой упаковке – жестяной коробке для киноплёнок. Розничные цены: от 39 до 399 долларов США.

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