Кинотеатральные проекторы BenQ: новинки

02.06.2023 02:13

Три новые модели кинотеатральных проекторов представила компания BenQ. Это модели W4000i, W2710i и TK860i, способные проецировать изображение 4K UHD качества (8,3 млн. пикселей) размером 120 дюймов по диагонали.



Все три новинки – с фирменной технологией HDR-PRO и функциями Local Contrast Enhancer (локальное улучшение контрастности) и Tone Mapping (изображение делится на более чем 1000 небольших зон и оптимизируется независимо в каждой зоне), а также с поддержкой HDR10, HDR10+ и HLG. Световой поток: W4000i – 3200 ANSI люменов; W2710i – 2200 ANSI люмен (идеальный вариант для затемнённых помещений), TK860i – 3300 ANSI люмен.



Конвей Ли (Conway Lee), президент корпорации BenQ, дал новинкам такую характеристику: «Наши новые проекторы способны выйти далеко за границы стандартных для отрасли разрешения, цветовой гаммы и динамического диапазона. Они обеспечивают кинематографическое HDR качество, затмевая конкурентов…»



