Кинотеатральный дуэт Emotiva

06.03.2023 11:38

Две новинки в ассортименте Emotiva – AV-ресивер BasX MR1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X и процессор BasX MC1.

Emotiva BasX MR1 – 13.2-канальное устройство мощностью 100 Вт / канал (8 Ом) или 130 Вт / канал (4 Ом) при всех нагруженных каналах. Линейный источник питания класса H – с тороидальным трансформатором 1000 ВА. Поддерживаются HDR10, HDR10+, Dolby Vision, eARC. Ресивер имеет линейные аудиовыходы для всех 13 каналов, а также выходы для сабвуферов; четыре небалансных аналоговых стереовхода и столько же цифровых аудио разъёмов (два коаксиальных, два оптических), USB аудио, шесть входов HDMI, HDMI 2.0b, два HDMI выхода для систем домашнего кинотеатра, в которых используются проектор и проекционный экран. Беспроводное подключение – по Bluetooth с aptX. «На борту» – последняя версия фирменной технологии автоматической коррекции акустики помещения EmoQ; в комплект поставки входит микрофон для измерений.

В пару к MR1 можно приобрести и новый процессор BasX MC1; для работы в связке новинки и разработаны, и полностью соответствуют друг другу. Оба устройства – сугубо кинотеатральные и предназначены для профессиональной установки и настройки опытными инсталляторами.