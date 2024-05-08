Кинотеатральный High End: Elac Vela 2.0

08.05.2024 10:40

Vela 2.0 – новая серия акустических систем Elac. В неё входят шесть напольных и полочных моделей громкоговорителей класса High End, предназначенных для оснащения домашних кинозалов или использования в составе комплектов домашнего кинотеатра.



Напольные колонки Elac Vela 2.0 – это модели FS407.2, FS408.2 и FS409.2. Полочная категория акустических систем представлена моделями BS403.2 и BS404.2. В серию входит также акустика центрального канала CC401.2. Все колонки – в корпусах типа bass reflex; все оснащаются модифицированным фирменным ленточным твитером Jet 6 Air Motion Transformer и басовиками Crystal Membrane AS-XR. У напольных моделей порт фазоинвертора направлен вниз и расположен на нижней панели колонки. Варианты отделки корпусов АС: орех, чёрный, белый (все – с покрытием рояльным лаком). В комплект поставки входят тканевые грили, но по желанию покупателя их можно заменить (с доплатой) на металлические декоративные решётки, которые крепятся к колонкам при помощи магнитов. В продаже колонки новой серии должны появиться до конца мая.

Самая большая модель серии – «башня» FS409.2. Это 3,5-полосный громкоговоритель с парой семидюймовых вуферов, шестидюймовым мидбасовым драйвером и твитером Jet 6. FS408.2 и FS407.2 – 2,5-полосные, с двумя НЧ-динамиками (7 и 6 дюймов соответственно). В двухполосных полочниках – по одному басовому драйверу (семидюймовый в модели BS404.2 и диаметром шесть дюймов в колонках BS403.2). В акустической системе центрального канала CC401.2 шестидюймовые басовики расположены с торцов корпуса.