Кинотеатральный Primare – ещё одна новинка!

12.09.2022 15:35

Шведская компания Primare всерьёз взялась за развитие новой серии фирменных устройств, предназначенных для использования в комплектах домашних кинотеатров. Несколько дней назад редакторы специализированных изданий получили пресс-релиз с описанием новинки – девятиканального интегрального усилителя / процессора для домашних кинозалов Primare SPA25 / Primare SPA25 Prisma.



Официальная презентация усилителя должна была состояться в минувшие выходные на выставке UK Show HiFi Live в Аскоте, Великобритания. Однако мероприятие было отменено в связи с кончиной королевы Елизаветы II и объявленным в стране трауром. Тем не менее, информация о новом Primare SPA25 получена, модель готова – это не прототип, а полностью рабочее устройство; продажи должны начаться в ноябре нынешнего года. Ну а презентация состоится чуть позже, вероятно, в самое ближайшее время – на той же UK Show HiFi Live, как только будут определены новые даты, или где-то ещё.



Primare SPA25 представляет собой девятиканальный интегральный усилитель / процессор. Как упоминалось выше, он разработан специально для использования в составе домашнего кинотеатра, будь то комплект, установленный в гостиной, или сложная многоканальная система в отдельном помещении – домашнем кинозале. Кратко о характеристиках (описание новинки пока не появилось на сайте производителя): процессинг Dolby Atmos / DTS:X, Dirac Live EQ, 4K HDR, HDMI с eARC, сетевая технология Primare Prisma. Мощность устройства: 100 Вт / канал при загрузке всех каналов. Есть возможность биампинга фронтальных каналов (левый / правый); в паре со стереусилителем процессор можно использовать как часть 11-канальной аудиосистемы. SPA25 Prisma – первое устройство Primare, которое будет комплектоваться новым ИК-пультом ДУ: с его помощью можно управлять любыми компонентами Primare, как современными, так и выпускавшимися ранее.