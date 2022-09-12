ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Кинотеатральный Primare – ещё одна новинка!


12.09.2022 15:35

 

 

Шведская компания Primare всерьёз взялась за развитие новой серии фирменных устройств, предназначенных для использования в комплектах домашних кинотеатров. Несколько дней назад редакторы специализированных изданий получили пресс-релиз с описанием новинки – девятиканального интегрального усилителя / процессора для домашних кинозалов Primare SPA25 / Primare SPA25 Prisma.

 

Официальная презентация усилителя должна была состояться в минувшие выходные на выставке UK Show HiFi Live в Аскоте, Великобритания. Однако мероприятие было отменено в связи с кончиной королевы Елизаветы II и объявленным в стране трауром. Тем не менее, информация о новом Primare SPA25 получена, модель готова – это не прототип, а полностью рабочее устройство; продажи должны начаться в ноябре нынешнего года. Ну а презентация состоится чуть позже, вероятно, в самое ближайшее время – на той же UK Show HiFi Live, как только будут определены новые даты, или где-то ещё.

 

Primare SPA25 представляет собой девятиканальный интегральный усилитель / процессор. Как упоминалось выше, он разработан специально для использования в составе домашнего кинотеатра, будь то комплект, установленный в гостиной, или сложная многоканальная система в отдельном помещении – домашнем кинозале. Кратко о характеристиках (описание новинки пока не появилось на сайте производителя): процессинг Dolby Atmos / DTS:X, Dirac Live EQ, 4K HDR, HDMI с eARC, сетевая технология Primare Prisma. Мощность устройства: 100 Вт / канал при загрузке всех каналов. Есть возможность биампинга фронтальных каналов (левый / правый); в паре со стереусилителем процессор можно использовать как часть 11-канальной аудиосистемы. SPA25 Prisma – первое устройство Primare, которое будет комплектоваться новым ИК-пультом ДУ: с его помощью можно управлять любыми компонентами Primare, как современными, так и выпускавшимися ранее.

Связанные новости:
 Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8 - 19.05.2022 10:06
 Сертификация Roon Ready: Primare NP5 Prisma - 19.01.2021 12:32
 Top High End 2019: итоги подведены - 15.04.2019 08:00
 Primare Prisma на выставке ISE 2019 - 31.01.2019 17:00
 Primare: беспроводная аудио система Prisma - 24.05.2017 11:00
 Primare AIR для музыки высокого разрешения - 12.08.2016 17:00
 Компания "MMC" – эксклюзивный дистрибьютор PRIMARE - 15.04.2016 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007