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Китайские телевизоры из Калуги


16.07.2025 13:04

 

 

Основанная в 2017 году в Китае компания Dreame Technology в том числе выпускает бытовую технику. За свою довольно короткую историю компания подала 6379 заявок на патенты и получила одобрение 3155 патентов. 27 июня нынешнего года состоялась официальная церемония начала запуска в производство фирменных телевизоров. Они будут выпускаться на производственной площадке российской компании VVP Tech в Калужской области.

 

VVP Tech – частная компания, которая, как утверждается на её сайте, является одним из крупнейших российских производителей электроники: ей принадлежат производственные помещения общей площадью 135000 кв.м, а в год выпускается 5 млн. устройств. Ещё две площадки общей площадью свыше 250000 кв.м, находятся под управлением VVP Tech; на одной из них, в Калужской области, и будут изготавливаться китайские телевизоры (а раньше изготавливались телевизоры Samsung).

 

Производство телевизоров Dreame силами VVP Tech позволит сократить логистические цепочки и поддержать российскую экономику, а также сделать современные высокотехнологичные устройства доступными более широкой аудитории за счёт конкурентоспособных цен.

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