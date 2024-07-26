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Китайские телевизоры зазвучат по-датски


26.07.2024 03:11

 

 

Bang & Olufsen и TCL подписали соглашение о партнёрстве. Оно будет действовать в течение шести лет и оговаривает условия использования акустических систем, разработанных инженерами Bang & Olufsen, в телевизорах, которые выпускает компания TCL; последняя занимает второе место в мире по объёмам производства ТВ.

 

Акустические решения датской Bang & Olufsen будут интегрированы в те модели телевизоров TCL, которые рассчитаны на состоятельных покупателей. Первый продукт, созданный при совместном участии двух производителей – телевизор TCL A300 Pro NXTFRAME. Сообщается, что в КНР он поступит в продажу в ближайшие дни. Специально для этой модели были разработаны саундбар и сабвуфер. Новинка поддерживает интерфейс BeoSonic; последний даёт пользователям возможность настраивать звучание динамиков в соответствии со своими предпочтениями.

 

В настоящее время TCL также сотрудничает с Onkyo, чьи разработки применяются в премиальной модели QM851G QLED miniLED TV. Примером других подобных коллабораций может служить сотрудничество Bowers and Wilkins и Philips: решения британского производителя используются в телевизорах OLED-линейки и в UST-проекторе Philips ForMovie Theater.

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