Классический Genelec 6040: новое рождение

14.10.2021 08:39

Genelec выпустил первую модель новой серии Signature. В создании двухполосной активной «умной» акустической системы 6040R принял участие известный финский промышленный дизайнер Харри Коскиненом (Harri Koskinen).

Коскинен сотрудничает с Genelec уже 20 лет; его первой работой для бренда стал громкоговоритель 6040A, для которого дизайнер разработал корпус с минимальной дифракцией (Minimum Diffraction Enclosure, MDE). Именно эта конструкция с тех пор используется в большинстве моделей, выпускаемых Genelec.

У 6040R те же НЧ-драйверы и запатентованная технология двойного усиления класса D, что и в профессиональных громкоговорителях Genelec. Добавлены аналоговые и цифровые входы с поддержкой форматов AES/EBU и SPDIF, цифровой выход и встроенный процессор, благодаря которому каждую колонку можно настраивать в соответствии с акустической средой (с помощью новых алгоритмов фирменного автокалибратора GLM). Кроме того, увеличены выходная мощность и звуковое давление и снижено энергопотребление. Новинка идеально сочетается с некоторыми моделями из фирменных сабвуферных линеек F Series и Smart Active и может использоваться с проводными и беспроводными контроллерами громкости Genelec через сабвуфер серии F или сетевой адаптер GLM. Цвета корпуса: серый, чёрный, белый, чёрный с белыми грилями и белый с чёрными грилями.