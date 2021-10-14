ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Классический Genelec 6040: новое рождение


14.10.2021 08:39

 

 

Genelec выпустил первую модель новой серии Signature. В создании двухполосной активной «умной» акустической системы 6040R принял участие известный финский промышленный дизайнер Харри Коскиненом (Harri Koskinen).

 

Коскинен сотрудничает с Genelec уже 20 лет; его первой работой для бренда стал громкоговоритель 6040A, для которого дизайнер разработал корпус с минимальной дифракцией (Minimum Diffraction Enclosure, MDE). Именно эта конструкция с тех пор используется в большинстве моделей, выпускаемых Genelec.

 

У 6040R те же НЧ-драйверы и запатентованная технология двойного усиления класса D, что и в профессиональных громкоговорителях Genelec. Добавлены аналоговые и цифровые входы с поддержкой форматов AES/EBU и SPDIF, цифровой выход и встроенный процессор, благодаря которому каждую колонку можно настраивать в соответствии с акустической средой (с помощью новых алгоритмов фирменного автокалибратора GLM). Кроме того, увеличены выходная мощность и звуковое давление и снижено энергопотребление. Новинка идеально сочетается с некоторыми моделями из фирменных сабвуферных линеек F Series и Smart Active и может использоваться с проводными и беспроводными контроллерами громкости Genelec через сабвуфер серии F или сетевой адаптер GLM. Цвета корпуса: серый, чёрный, белый, чёрный с белыми грилями и белый с чёрными грилями.

Связанные новости:
 Звук: KEF, дизайн: Лавгроув - 02.09.2021 11:37
 Louis Vuitton: первые шаги в мир аудио - 22.07.2021 13:25
 The Cinema Designer: шесть новых брендов - 14.11.2017 13:30
 Компактный и активный монитор Genelec 8010 - 30.01.2014 17:00
 Активные АС Genelec SAM 1237A и 1238A - 21.01.2014 13:00
 Активные АС Genelec G Four – минимализм и профессиональный звук в литом корпусе - 29.05.2013 20:00
 Активная колонка Genelec 6020A  - 01.12.2008 22:30
 Компактная активная колонка Genelec 6010A - 01.12.2008 22:28
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007