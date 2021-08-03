Классика JBL: мини-полочники L52

03.08.2021 00:08

Кажется, конструкторы и дизайнеры JBL воодушевились идеей, заложенной в русской матрёшке, и решили создать целую серию внешне одинаковых колонок разного размера.



Сложно сделать другой вывод, глядя на новые L52 Classic – уменьшенную копию акустических систем JBL L82 Classic, которые, в свою очередь, внешне можно отличить от L100 Classic, только взяв в руки линейку или рулетку. L52 Classic – яркие, привлекающие внимание компактные полочные двухполосные акустические системы с отделкой шпоном ореха и декоративной решёткой-грилем из вспененного материала Quadrex.



Внутри L52 Classic – твитер (0,75”) с титановым куполом и 5,25-дюймовый НЧ-динамик, кроссовер премиального уровня и порт фазоинвертора с фронтальным излучением. Колонки можно поставить на стол, полку или специальную стойку или повесить на стену (настенное крепление не входит в комплект поставки – можно использовать любое подходящее). Цвета: чёрный, синий, оранжевый. В продаже новинка пока не появилась, но ожидается в четвёртом квартале 2021 года.